Олег Гончар

Делегация НОК Украины во главе с президентом Вадимом Гутцайтом посетила штаб-квартиру МОК в Лозанне, сообщает официальный сайт НОК. Визит состоялся после онлайн-встречи Президента Украины Владимира Зеленского с новоизбранной президентом МОК Кирсти Ковентри.

В состав делегации вошли первый вице-президент Алексей Перевезенцев, исполнительный директор Людмила Панченко, директор департамента Иван Бондарчук и Посол Украины в Швейцарии Ирина Венедиктова. Гутцайт поблагодарил МОК за поддержку Украины с первых дней войны, в частности за Фонд солидарности, и призвал не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям.

Гутцайт рассказал о разрушении спортивной инфраструктуры, потерях атлетов и сложностях подготовки. Он пригласил Ковентри в Киев на 35-летие НОК. Президент МОК выразила восхищение 12 медалями Украины на ОИ-2024 и пообещала поддержку в восстановлении спорта.

