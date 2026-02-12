Руководительница отдела питания и напитков Олимпийских игр-2026 Элизабетта Сальвадори рассказала, что углеводы остаются основой рациона атлетов. Именно поэтому паста и пицца возглавляют рейтинг предпочтений, часто вызывая очереди в столовых олимпийских деревень.

На Олимпиаде соревнуются около 2900 спортсменов из 92 стран. Ежедневно в Миланской деревне готовят до 4500 завтраков, обедов и ужинов, в Кортина-д'Ампеццо — почти 4000, еще 2300 — в Предаццо. Питание доступно 24 часа в сутки, хотя определены отдельные временные окна для основных приемов пищи.

По подсчетам организаторов, если бы сложить все блюда в одну «башню», ее высота достигла бы 60 км — это в 18 раз больше вершины Тофана-ди-Розес, самой высокой горы в Кортина. Больше всего калорий потребляют хоккеисты, так как их турнир предполагает интенсивные матчи и короткие периоды восстановления.