«Память не является нарушением». Генштаб ВСУ поддержал спортсменов на Олимпиаде-2026
Мир должен знать, кто является террористами
около 2 часов назад
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ) поддержал атлетов олимпийской сборной команды Украины на зимних Играх-2026.
Генштаб ВСУ опубликовал фото военнослужащих с надписью «Память не является нарушением».
«Память не является нарушением / Пам'ять не є порушенням.
Воины Вооруженных Сил Украины поддерживают спортсменов и спортсменок олимпийской сборной команды Украины, которые напоминают миру о убитых Россией».
Напомним, ранее МОК запретил Гераскевичу использовать шлем с фото погибших украинских спортсменов на официальных тренировках и соревнованиях, заявив, что это противоречит правилам.
Вместо этого МОК разрешил украинцу носить черную повязку.
Вчера, 11 февраля, НОК Украины сообщил, что Гераскевич не согласился на предложения МОК и готов выступать исключительно в «шлеме памяти».
