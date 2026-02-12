Расписание Олимпиады-2026 на 12 февраля: старт Гераскевича, Шепиленко в супергиганте
На 6-й день змагань буде розіграно 9 комплектів нагород
около 3 часов назад
Представляем расписание соревнований с участием украинцев на зимней Олимпиаде-2026 в Милане и Кортине-д'Ампеццо, которые пройдут 12 февраля.
«Суспільне» – официальный транслятор ОИ на территории Украины, также соревнования транслируются на телеканалах Eurosport.
В шестой соревновательный день будет разыграно 9 комплектов наград.
Медальные соревнования с украинцами:
Горнолыжный спорт, супергигант (женщины): Анастасия Шепиленко – 12.30
Лыжные гонки, гонка с раздельным стартом (женщины): Дарья Мигаль, Анастасия Никон, Елизавета Ноприенко, София Шкатула – 14.00
Саночный спорт, смешанная командная эстафета: Юлианна Туницкая, Игорь Гой/Назарий Качмар, Андрей Мандзий, Елена Стецкив/Александра Мох – 19.30
Немедальные соревнования с украинцами:
Скелетон (мужчины): Владислав Гераскевич – первый заезд в 10.30, второй – в 12.08
Медальные соревнования без украинцев:
Фристайл, могул (мужчины): Начало – в 13.15, финальные попытки – в 13.55
Сноубординг, сноубордкросс (мужчины): Начало плей-офф – в 14.45, финал – в 15.56
Конькобежный спорт, 5000 метров (женщины): Финальные заезды – в 17.30
Шорт-трек, 500 метров (женщины): Малый финал – в 22.31, большой финал – в 22.36
Шорт-трек, 1000 метров (мужчины): Малый финал – в 22.43, большой финал – в 22.48
Сноубординг, хафпайп (женщины): Финальные заезды – в 21.28
Напомним, Стецкив и Мох – седьмые в двуместных санях на ОИ-2026.