Олег Гончар

Организаторы зимних Олимпийских игр-2026 в Милане и Кортина отреагировали на инцидент с участием работника торговой точки на объекте соревнований, сообщил Reuters.

Согласно официальному заявлению, конфликт произошел в магазине на арене Cortina Sliding Centre. Работник неоднократно выкрикивал политический лозунг в адрес группы израильских болельщиков, которые зашли в помещение. Видео инцидента распространилось в соцсетях и итальянских медиа. На кадрах видно, как один из посетителей с символикой Израиля покидает магазин после словесной перепалки.

В оргкомитете подчеркнули, что сотрудники и подрядчики не имеют права выражать личные политические позиции во время выполнения служебных обязанностей или адресовать их гостям Игр.

По их словам, ситуацию урегулировали на уровне объекта, а работника отстранили от смены. Будут ли применены дополнительные санкции, пока не уточняются.