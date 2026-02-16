Организаторы Олимпиады отстранили сотрудника из-за пропалестинских лозунгов
На ОИ-2026 заявили о сохранении нейтральной среды на Играх
35 минут назад
Организаторы зимних Олимпийских игр-2026 в Милане и Кортина отреагировали на инцидент с участием работника торговой точки на объекте соревнований, сообщил Reuters.
Согласно официальному заявлению, конфликт произошел в магазине на арене Cortina Sliding Centre. Работник неоднократно выкрикивал политический лозунг в адрес группы израильских болельщиков, которые зашли в помещение. Видео инцидента распространилось в соцсетях и итальянских медиа. На кадрах видно, как один из посетителей с символикой Израиля покидает магазин после словесной перепалки.
В оргкомитете подчеркнули, что сотрудники и подрядчики не имеют права выражать личные политические позиции во время выполнения служебных обязанностей или адресовать их гостям Игр.
По их словам, ситуацию урегулировали на уровне объекта, а работника отстранили от смены. Будут ли применены дополнительные санкции, пока не уточняются.
