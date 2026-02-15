Олег Гончар

Сборная Украины по биатлону впервые в истории зимних Олимпийских игр не будет представлена в женском масс-старте.

Ключевой стала гонка преследования, после которой ни одна из украинок не смогла войти даже в топ-40. Из-за этого команда не набрала необходимого количества очков для попадания в число 30 участниц масс-старта.

Отбор в эту дисциплину формируется по результатам спринта, индивидуальной гонки и преследования. Именно сумма набранных баллов определяет состав стартового листа на заключительную личную гонку турнира.

Масс-старт состоится в воскресенье, 21 февраля. Начало — в 15:15 по киевскому времени.

Одновременно в мужском масс-старте Украину представят Виталий Мандзин и Дмитрий Пидручный, которые отобрались по очкам.