Олег Гончар

15 февраля на Олимпиаде-2026 в Антгольце-Антерсельве состоялась мужская гонка преследования по биатлону. Победу одержал Мартин Понсилуома, который допустил лишь один промах.

Серебряную медаль завоевал Стурла Гольм Легрейд с отставанием 20,6 секунды, бронзу — Эмильен Жаклен (+29,7).

Украину представляли Виталий Мандзин и Дмитрий Пидручный. Мандзин с тремя промахами финишировал 16-м, проиграв победителю 2.44,1. Пидручный стал 20-м с отставанием 3.01,3 и двумя ошибками на огневых рубежах.

В шестерку лучших также вошли Эрик Перро, Ветле Шостад Кристиансен и Йоханнес Дале-Шевдаль.

Олимпийские игры-2026. Биатлон. Гонка преследования. Мужчины

1. Мартин Понсилуома (Швеция) – 31.11,9 (0+1+0+0)

2. Стурла Гольм Легрейд (Норвегия) – 20,6 (1+0+1+0)

3. Эмильен Жаклен (Франция) – 29,7 (1+0+0+2)

...

16. Виталий Мандзин (Украина) – 2.44,1 (1+1+1+0)

20. Дмитрий Пидручный (Украина) – 3.01,3 (1+0+0+1)

Напомним, как украинцы ранее провели спринтерскую гонку.