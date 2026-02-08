Украинский биатлонист Виталий Мандзин для Суспильное Спорт поделился ожиданиями от дебюта на зимних Олимпийских играх-2026.

«Насколько изменился мой уровень по сравнению с предыдущим сезоном? Сейчас ещё трудно мне так судить. Я только могу посмотреть на эту часть сезона, которая уже прошла. Лишь после окончания сезона уже буду делать такой обширный анализ у себя в голове, где я изменился и где улучшился, над чем нужно дальше работать. Но на данный момент могу сказать, что, наверное, моя ментальность немного изменилась, как и подход к соревнованиям. Поэтому, думаю, мне это сыграет на руку

На самом деле я уже это неоднократно говорил и повторяю: разница между этими соревнованиями и Кубками мира – только олимпийские кольца повсюду. Ничего другого здесь нет, поэтому на данный момент волнения нет. Конечно, что перед самими стартами будет некоторое волнение, но это обычное дело для любого человека. Посмотрим, но на данный момент уверенность и вера в себя — на самом высоком уровне

Прежде всего, я сам перед собой ставлю задачу – качественно провести гонку и сделать как можно лучший результат для команды. Выхожу на трассу и просто показываю то, что умею; то, что знаю. Постараюсь сделать всё от себя наилучшее».