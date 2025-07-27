Владимир Кириченко

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри рассказала о возможном допуске спортсменов из России и Беларуси к зимней Олимпиаде-2026.

Цитирует Ковентри Ski-Nordique.

«Мы не будем торопиться к встречам в сентябре и декабре, но, вероятно, будем двигаться в том же направлении, как и в Париже».

Олимпиада-2026 пройдет в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года, а зимние Паралимпийские игры – с 6 по 16 марта 2026 года.

На Играх в Париже под нейтральным флагом выступали 15 спортсменов с российским паспортом и 16 – с белорусским.

23 июня Ковентри официально заменила Томаса Баха на посту главы МОК.

Ранее в МОК ответили, есть ли четкие дедлайны для допуска российских спортсменов.