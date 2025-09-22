Опубликован состав комиссии по проверке нейтрального статуса россиян на Олимпиаду-2026
Среди членов – легенда НБА
18 минут назад
Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал состав комиссии по проверке нейтрального статуса россиян для участия в зимних Олимпийских играх-2026.
В состав Индивидуальной нейтральной комиссии по рассмотрению допуска спортсменов (AINERP) войдут:
Николь Ховертц – член МОК, председатель комиссии;
Пау Газоль – председатель комиссии по этике МОК и представитель спортсменов;
Моринари Ватанабе – представитель Международной спортивной федерации.
Поддержку работы AINERP будет оказывать главный специалист МОК по этике и соблюдению норм, который выполнит функции секретаря AINERP.
Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских городах Милан и Кортине-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.
Ранее МОК назвал условия допуска российских атлетов к зимней Олимпиаде-2026.
