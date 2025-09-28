Олег Гончар

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв сообщил, что вопрос восстановления статуса ОКР будут рассматривать на исполкоме Международного олимпийского комитета (МОК) в декабре, сообщили российские СМИ.

Дегтярёв заявил, что Россия наладила коммуникацию с МОК, а он лично посетил Лозанну, где работают их адвокаты, которые постоянно участвуют в судебных процессах. Министр подчеркнул, что спорт не должен связываться с политикой или вооруженными конфликтами, а дискриминация по национальному признаку является неприемлемой.

По его словам, после встречи с главой МОК Кирсти Ковентри в июне вопрос обсуждался, но в сентябре на голосование не выносился. Россия готовит новые иски, а решение МПК о восстановлении членства паралимпийских комитетов России и Беларуси, по его словам, свидетельствует о прогрессе.

В октябре 2023 года МОК приостановил деятельность ОКР из-за включения в его состав организаций из оккупированных территорий Украины.