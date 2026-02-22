Денис Седашов

В Италии в эти минуты проходит торжественная церемония закрытия зимних Олимпийских игр 2026 года. На этот раз традиционное шоу принимает стадион Арена ди Верона, ставя точку в главном спортивном форуме четырехлетия.

За время Олимпиады атлеты со всего мира разыграли 116 комплектов наград. Триумфатором общего медального зачета стала сборная Норвегии.

Для Украины эти Игры оказались непростыми. Сине-желтую команду представляли 46 спортсменов, которые соревновались в 11 дисциплинах. Несмотря на несколько близких к пьедесталу результатов, украинской сборной в этом году не удалось завоевать медали.