США виграли золото Олимпиады-2026 в невероятном финале против Канады
Американцы впервые с 1980 года поднялись на высшую ступень олимпийского пьедестала
около 15 часов назад
Сборная США в овертайме одержала победу над Канадой в финале Олимпийских игр-2026. Матч состоялся на арене Санту Джулия в Милане.
Меттью Болди в первом периоде вывел американцев вперед. Канадцы ответили голом Кейла Макара во втором 20-минутке. Третий период не принес заброшенных шайб, а в овертайме победную шайбу для США забросил Джек Хьюз.
Это золото стало первым для сборной США на Олимпиадах с 1980 года.
Олимпиада-2026. Хоккей. Мужчины. Финал
Канада – США – 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Шайбы: 0:1 – Болди (Мэттьюс, К. Хьюз), 06:00. 1:1 – Макар (Тейвз), 38:16. 1:2 – Дж. Хьюз (Веренски), 61:41
В матче за бронзовые медали сборная Финляндии разгромила Словакию.