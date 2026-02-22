Денис Седашов

Сборная США в овертайме одержала победу над Канадой в финале Олимпийских игр-2026. Матч состоялся на арене Санту Джулия в Милане.

Меттью Болди в первом периоде вывел американцев вперед. Канадцы ответили голом Кейла Макара во втором 20-минутке. Третий период не принес заброшенных шайб, а в овертайме победную шайбу для США забросил Джек Хьюз.

Это золото стало первым для сборной США на Олимпиадах с 1980 года.

Олимпиада-2026. Хоккей. Мужчины. Финал

Канада – США – 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 – Болди (Мэттьюс, К. Хьюз), 06:00. 1:1 – Макар (Тейвз), 38:16. 1:2 – Дж. Хьюз (Веренски), 61:41

RED, WHITE, BLUE AND GOLD. TEAM USA IS BRINGING HOME THE #WINTEROLYMPICS GOLD. 🇺🇸🦅 pic.twitter.com/tbv1BILBDj — USA Hockey (@usahockey) February 22, 2026

В матче за бронзовые медали сборная Финляндии разгромила Словакию.