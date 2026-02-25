Україна їдет на Паралимпиаду-2026 с рекордным количеством лицензий
В заявку вошли 35 спортсменов в четырех видах спорта
около 10 часов назад
Национальный паралимпийский комитет Украины утвердил окончательный состав на зимние Игры-2026 в Милане и Кортина, передает Суспільне.
Команда завоевала 25 лицензий — это лучший показатель в истории выступлений страны на зимних Паралимпиадах. Украину будут представлять 35 спортсменов: 25 атлетов и 10 гайдов. Соревнования пройдут по парабиатлону, паралыжным гонкам, парагорнолыжному спорту и парасноуборду.
Состав сборной Украины:
Паралыжные гонки и парабиатлон (поражения ОДА):
Григорий Вовчинский, Дмитрий Середа, Сергей Романюк, Серафим Драгун, Александр Алексик, Павел Баль, Василий Кравчук, Тарас Радь, Григорий Шимко, Ирина Буй, Людмила Ляшенко, Александра Кононова, Богдана Конашук.
Паралыжные гонки и парабиатлон (нарушение зрения):
Александр Казик, Анатолий Ковалевский, Ярослав Решетинский, Дмитрий Суярко, Максим Мурашковский, Игорь Кравчук, Романа Любашева, Илона Казик, Оксана Шишкова, Александра Даниленко.
Гайды: Сергей Кучерявый, Дмитрий Драгун, Артем Казарян, Александр Мукшин, Александр Никонович, Андрей Доценко, Виталий Труш, Никита Стахурский, Дарина Ковалева, Анастасия Шабалдина.
Парагорнолыжный спорт: Максим Гелюта.
Парасноубординг: Владислав Хильченко.
