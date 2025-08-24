Усик, Харлан, Лузан и еще одиннадцать звезд спорта поздравили Украину легендарным стихотворением
Ко Дню Независимости спортсмены продекламировали поэзию Василия Симоненко
около 3 часов назад
Ко Дню Независимости Украины известные спортсмены продекламировали стихотворение Василия Симоненко: «Я влюблен горячо, без меры».
Стихотворение продекламировали Александр Усик, Ольга Харлан, Елена Пидгрушная, Парвиз Насибов, Александр Абраменко, Лилия Подкопаева, Ирина Коляденко, Олег Верняев, Алексей Середа, Людмила Лузан, Влада Харькова и Вадим Гутцайт.
Напомним, ранее Украина вошла в топ-3 медального зачета Всемирных игр.
