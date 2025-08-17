Украина – в тройке лучших Всемирных игр-2025
На соревнованиях в Китае украинцы завоевали 44 медали
37 минут назад
Фото: Минмолодьспорт
В китайском Чэнду завершился последний соревновательный день Всемирных игр-2025. 17 августа украинцы завоевали четыре медали – золото, 2 серебра и бронзу. Всего на Всемирных играх-2025 представители Украины взяли 44 медали, став третьими в медальном зачете.
Всемирные игры-2025. Медальный зачет
1. Китай – 36 + 17 + 11
2. Германия – 17 + 14 + 14
3. Украина – 16 + 14 + 14
4. Италия – 13 + 25 + 19
5. Франция – 11 + 11 + 16
