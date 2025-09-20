В России обвинили главу МОК и заявили, что ОИ-2026 будут последними для россиян без их символики.
Решение будет возможным после восстановления ОКР в правах
около 2 часов назад
Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев прокомментировал местным СМИ заявление президента Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри о сохранении статуса нейтральных атлетов для россиян на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Согласно решению МОК, российские и белорусские спортсмены под нейтральным статусом смогут выступать только индивидуально, без командных соревнований и медалей в общем зачете.
«Заявление исполкома МОК о сохранении прежнего подхода к участию нейтральных атлетов на Играх-2026 было ожидаемым. До восстановления ОКР в правах других решений быть не может.
Хорошим сигналом стало желание МОК обеспечить участие всех национальных олимпийских комитетов в юношеских ОИ-2026 в Дакаре. Фактически это означает, что Игры в Милане должны стать последними, где наши атлеты будут выступать в нейтральном статусе».
Дегтярев также похвалил Ковентри за «взвешенную позицию» по поводу того, что военные конфликты не могут разделять спорт, ведь их много в мире.