Олег Гончар

Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев прокомментировал местным СМИ заявление президента Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри о сохранении статуса нейтральных атлетов для россиян на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Согласно решению МОК, российские и белорусские спортсмены под нейтральным статусом смогут выступать только индивидуально, без командных соревнований и медалей в общем зачете.

«Заявление исполкома МОК о сохранении прежнего подхода к участию нейтральных атлетов на Играх-2026 было ожидаемым. До восстановления ОКР в правах других решений быть не может. Хорошим сигналом стало желание МОК обеспечить участие всех национальных олимпийских комитетов в юношеских ОИ-2026 в Дакаре. Фактически это означает, что Игры в Милане должны стать последними, где наши атлеты будут выступать в нейтральном статусе». Михаил Дегтярёв

Дегтярев также похвалил Ковентри за «взвешенную позицию» по поводу того, что военные конфликты не могут разделять спорт, ведь их много в мире.