Зеленский подписал новый закон, который затронет спорт
Это современный подход
39 минут назад
Владимир Зеленский / Фото - armyinform.com.ua
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который обеспечивает научную поддержку спорта.
«Документ чётко определяет термин «научно-методическое обеспечение в сфере физической культуры и спорта» и устанавливает современный подход к планированию соответствующих научных исследований и научно-технических (экспериментальных) разработок.
Соответствующая работа может быть актуальна в сферах физиологии, медицины, психологии, биомеханики и методики тренировок».
Ранее Зеленский отменил государственные стипендии восьми олимпийским призёрам.