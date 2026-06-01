В среду, 27 мая, столичный КВЦ «Парковий» впервые принял Всеукраинскую конференцию по спортивному маркетингу SBC Summit Ukraine. Этот годовой саммит стал юбилейным – пятым – и самым масштабным в истории Sport&Business Club. Он объединил более 1300 участников со всей страны, среди них – спортсмены, президенты федераций и клубов, представители брендов, медиа, предприниматели, маркетологи, инвесторы и управленцы. В течение дня гости знакомились, обсуждали будущие проекты, обменивались опытом и договаривались о сотрудничестве, которое точно продолжится после саммита.

Соорганизаторами саммита выступили Агентство массового спорта Украины, Департамент молодежи и спорта КГГА, Спортивный комитет Украины и Отделение НОК Украины в Донецкой области.

Событие вели журналистка телеканала «Мы – Украина» Мария Скиба и радиоведущий «Авторадио» Дмитрий Егоров.

В торжественной атмосфере CEO Sport&Business Club Алексей Брага вручил сертификат на 100 000 гривен руководителю Института ветеранов КНУБА «Архитектура устойчивости» Артему Гончаренко. Средства были собраны благодаря донатам участников мероприятий Клуба и будут направлены на закупку необходимого реабилитационного оборудования.

Саммит проходил сразу на двух сценах, где выступили более 60 ведущих экспертов в сферах спорта, бизнеса и медиа, которые сегодня продвигают индустрию вперед. Событие стало площадкой для откровенного диалога о реформах, больших инвестициях, выживании спорта во время войны, привлечении спонсоров, интеграции новых технологий, реабилитации ветеранов и построении личного бренда атлетов за пределами арены.

На главной сцене выступали: Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный, президент НОК Украины Вадим Гутцайт, президент ФЛАУ Ольга Саладуха, директор Департамента молодежи и спорта КГГА Юлия Хан, легенда украинского футбола Александр Шовковский, директор Adidas Украина Игорь Маринич, спортивный блогер и основатель Trendets Camp Дмитрий Поворознюк, генеральный директор Lenovo в Украине Тарас Джамалов, президент УПЛ Евгений Дикий, чемпион Украины и Турции по футболу и автор YouTube-проекта Денис Бойко, журналистка MEGOGO Александра Кучеренко, вице-президент НОК Украины и президент Украинской падел федерации Алексей Днипров, олимпийская чемпионка по фехтованию Елена Краватська, 6-кратная чемпионка Украины по легкой атлетике и амбассадор Biopell Дарья Ставничая, тренер вратарей ФК «Шахтер» Андрей Пятов, олимпийская призерка по дзюдо Дарья Белодид, основательница академии художественной гимнастики и бронзовая призерка Олимпийских игр Анна Ризатдинова, владелица WowBody App Анита Луценко, трехкратная олимпийская призерка по гребле на каноэ Людмила Лузан и другие.

Параллельно на Best Practices Stage три часа длились практические дискуссии о развитии спортивных проектов, работе с аудиторией и современных инструментах коммуникации. Среди спикеров: чемпион Европы по фехтованию Роман Свичкар, основатель DuelDuck Станислав Горуна, руководитель SpartaУкраина Алексей Вовк, основатель X-Park Юрий Зозуля, руководительница Red Foxes Елена Рожкова и другие.

«Провести саммит в КВЦ «Парковый» было нашей большой мечтой, и я искренне горжусь тем, что нам удалось её воплотить, даже в условиях войны. Это мероприятие стало самым масштабным в нашей истории, ведь мы побили абсолютно все собственные рекорды по количеству спикеров, гостей и партнеров. Когда видишь, как вся эта мощная синергия спорта, бизнеса и медиа работает на полную мощность на такой площадке, понимаешь, что для нашей индустрии нет ничего невозможного.

Наша цель остается неизменной – создавать пространство для откровенного диалога, крупных инвестиций, рождения новых технологических кейсов и коллабораций, которые движут отрасль вперед. В условиях сегодняшнего дня держать этот строй и объединять спорт и бизнес крайне важно. Но, конечно, такого крутого масштаба не было бы без наших надежных партнеров, большой общины Клуба и сильной команды. Спасибо всем, кто стал частью этой истории – и до новых встреч!» – СЕО Sport&Business Club Алексей Брага.