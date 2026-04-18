В четверг, 16 апреля, Sport&Business Club провел второе медийно-просветительское мероприятие Ukrainian Sports Media Week.

Своим опытом и инсайтами поделились десять спикеров, формирующих лицо современной спортивной индустрии. Среди участников — спортивные журналисты, PR-специалисты, маркетологи и представители спортивных организаций. Такой состав позволил наладить диалог и научить федерации и медиа работать в одном ритме.

Традиционно мероприятие открыл CEO Sport&Business Club Алексей Брага, который анонсировал вторую десятку спикеров пятой Всеукраинской конференции по спортивному маркетингу SBC Summit Ukraine, которая состоится 27 мая в КВЦ «Парковый».

Основную часть мероприятия открыли обсуждением одного из самых сложных, но в то же время популярных жанров — интервью. Генеральный продюсер «Мы — Украина» Юрий Сугак отметил, что качественное интервью сегодня является фундаментом для узнаваемости медиабрендов, однако 90% успеха такого продукта составляет тщательная подготовка.

О проблемах, которые мешают формировать добавленную стоимость медиа и делают новости однотипными, говорил главный редактор Tribuna.com Олег Щербаков. Он заметил, что из-за чрезмерного увлечения соцсетями издания теряют идентичность, тогда как только работа «в поле» дает возможность создавать контент, способный реально менять рынок.

Максим Радченко, директор по развитию УПЛ и руководитель UPL.TV рассказал, как канал лиги вырос до 1,1 млн просмотров. Секрет успеха оказался в фокусе на качестве изображения и создании контента, который удерживает интерес болельщика между матчами.

О том, как привлекать людей к физической активности через эмоции, рассказал Вадим Данильченко, главный методист программы Президента Украины «Активные парки». По его словам, отказ от официальных отчетов в пользу лайфстайл-историй позволил проекту увеличить охват с тысяч до впечатляющих 11 миллионов.

Вопросы монетизации спортивных трансляций и борьбы с пиратством затронул коммерческий директор MEGOGO Игорь Зайчук в разговоре с медиаэкспертом и автором YouTube-проекта «Переговорка» Александром Глущенко. Спикер подчеркнул, что рынок мог бы быть в разы больше, если бы спорт воспринимался как официальный продукт — купленный, а не «украденный».

О феноменальных цифрах и трансформации киберспортивного рынка говорил спортивный комментатор и совладелец Maincast Виталий Волочай. По его словам, только за последние четыре года количество просмотров этого вида спорта увеличилось на 4000%, что побудило медиакомпанию масштабировать этот опыт и на классические виды спорта.

Современные цифровые инструменты требуют и новых подходов к подаче информации, о чем рассказал коммуникационник и SMM-менеджер Министерства обороны Украины Владислав Дунаенко. Он объяснил, что государственные институции сегодня конкурируют за внимание в соцсетях, используя юмор и яркие визуальные форматы.

Тему креатива как главного инструмента маркетинга продолжил Артем Гагарин, опытный спортивный маркетолог и коммуникационник. Онзаявил, что 90% федераций остаются неинтересными для медиа из-за «стерильного» контента, тогда как смелые инфоповоды позволяют даже небольшим командам достигать масштабных охватов.

Завершил серию выступлений Алексей Мандзий, руководитель «Суспільне Спорт». Он подвел итог, что зрителю сегодня нужны не медали, а прежде всего истории самих атлетов – победные, сложные и искренние.

После завершения выступлений спикеров вечер продолжился в неформальной обстановке. Угощения от партнеров Клуба и уютная локация создали идеальные условия для нетворкинга, где участники могли обсудить услышанное, завести новые знакомства и укрепить профессиональные связи.