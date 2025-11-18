Владимир Кириченко

Украинка Анастасия Курашвили в эксклюзивном комментарии для Tribuna.com поделилась эмоциями после победы на чемпионате Европы-2025 по спортивной аэробике.

Ожидали ли вы такого успеха в индивидуальном выступлении и как в целом прокомментируете свой результат?

«У меня действительно была такая цель, я шла к ней. Но честно скажу: я не могу сказать, что полностью верила, что смогу это осуществить».

Несмотря на это, я чрезвычайно довольна нашим результатом. Мы успешно выполнили свою работу, показали всё и завоевали две заслуженные медали.

Теперь немного отдыха, и с новыми силами рвёмся в новый сезон».

Как проходила подготовка к турниру, учитывая войну, сложную ситуацию с обстрелами, отключениями света? Какая сейчас обстановка в вашем родном городе?

«Подготовка была очень сложной и эмоционально изнуряющей. Сначала мы тренировались дома, в Сумах. За 10 дней до чемпионата поехали в Киев.

Но даже там всё проходило нелегко: постоянные проблемы со светом, холодный зал без отопления, тренировки в нескольких свитерах, чтобы просто согреться и иметь возможность нормально работать.

Это было очень нелегко морально – когда ты готовишься к такому важному старту, а вокруг постоянно что-то выбивает, это, к сожалению, наши реалии.

В Сумах ситуация сейчас остаётся сложной, почти каждый день что-то происходит. Но несмотря на всё это, мы продолжаем работать сверхвозможностей и показывать результат.

И за это я невероятно благодарна нашим тренерам – за поддержку, веру и силу, которую они нам передают».

Не могли не заметить ваше тату с домиком. Не могли бы вы более подробно рассказать о его значении?

«Это тату очень личное и связано с моей семьей. Домик я нарисовала сама, а маленькие звёздочки над ним нарисовал каждый член моей семьи.

Для меня это символ того, что свет всегда приведёт домой — о любви, тепле и о том, что моя семья всегда рядом, даже на расстоянии».

В 2022 году Анастасия завоевала золото на чемпионате мира.

Напомним, Курашвили завоевала золото на чемпионате Европы 2025, который завершился в городе Гянджа (Азербайджан). Украинка стала первой в истории страны победительницей турнира.