Курашвили принесла Украине первое золото в истории чемпионатов Европы по спортивной аэробике
Украинка обошла представительницу Турции Айсе Онбаши
около 5 часов назад
Украинская спортсменка Анастасия Курашвили завоевала золото на чемпионате Европы 2025, который завершился в городе Гянджа (Азербайджан). Украинка стала первой в истории страны победительницей турнира.
За своё выступление она получила от судей 20.050 балла, опередив представительницу Турции Айсе Онбаши, которая заняла второе место.
Ранее Анастасия завоевала серебро вместе со Станиславом Галайдо.
Эта медаль стала для Курашвили третьей на чемпионатах Европы.
