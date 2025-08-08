Лабунець и Кривицкая принесли Украине первое золото на Всемирных играх-2025
Для сине-желтых это первая медаль высшего качества
19 минут назад
Украинские спортсмены Иван Лабунец и Ефросиния Кривицкая завоевали золотую медаль в соревнованиях смешанных пар по спортивной акробатике на Всемирных играх-2025.
Дуэт в финале набрал 29,110 балла и опередил ближайших преследователей из Португалии (28,540) и Израиля (28,250).
Победа Лабунца и Кривицкой принесла Украине первое золото Игр-2025.
Ранее медали Украине принесли Анжелика Терлюга и Вечерук и Чернявская.