Открыт реабилитационный центр для ветеранов и спортсменов на стадионе «Спартак»
Бронзовый призер Олимпиады и советница Офиса Президента Елена Говорова рассказала о запуске важного объекта, созданного благодаря поддержке партнеров
около 1 часа назад
На стадионе «Спартак» в Киеве после Кубка Украины по регби состоялось открытие нового реабилитационного центра для ветеранов и спортсменов. Об этом сообщила бронзовая призерка Олимпийских игр по легкой атлетике и советник Офиса Президента Елена Говорова.
По ее словам, проведена масштабная работа: полностью отремонтировано помещение, закуплено современное оборудование. Важно, что проект реализован без использования бюджетных средств – благодаря поддержке партнеров.
В центре уже установлено новейшее оборудование, которое позволяет людям с инвалидностью проходить реабилитацию, тренироваться и заниматься спортом. Теперь процесс восстановления можно продолжать непосредственно на стадионе «Спартак». Вместе с Еленой Говоровой центр открывал и чемпион мира по дзюдо Георгий Зантарая.
«Стадион оживает, когда на нем происходят тренировки, когда там занимаются люди, когда чувствуется движение и жизнь. Это вдохновляет, и мы точно не останавливаемся. Впереди – новые шаги в восстановлении и ремонте учебно-спортивной базы «Спартака», – подчеркнула Говорова.
