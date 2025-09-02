На стадионе «Спартак» в Киеве после Кубка Украины по регби состоялось открытие нового реабилитационного центра для ветеранов и спортсменов. Об этом сообщила бронзовая призерка Олимпийских игр по легкой атлетике и советник Офиса Президента Елена Говорова.

По ее словам, проведена масштабная работа: полностью отремонтировано помещение, закуплено современное оборудование. Важно, что проект реализован без использования бюджетных средств – благодаря поддержке партнеров.

В центре уже установлено новейшее оборудование, которое позволяет людям с инвалидностью проходить реабилитацию, тренироваться и заниматься спортом. Теперь процесс восстановления можно продолжать непосредственно на стадионе «Спартак». Вместе с Еленой Говоровой центр открывал и чемпион мира по дзюдо Георгий Зантарая.