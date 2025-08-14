Усик больше не будет абсолютным чемпионом
Хиггинс считает, что защита титула WBO не является приоритетом украинца
18 минут назад
Фото: Getty Images
Промоутер Джозефа Паркера (36-2, 24 KO) Дэвид Хиггинс в интервью Sky Sports высказался о переговорах о бое подопечного с Александром Усиком (24-0, 15 KO):
От команды Усика не поступает ни звука, никакого интереса, никаких переговоров. Все мысли ведут к тому, что Усик не хочет защищать свой титул чемпиона мира WBO. Таковы мои ощущения.
Напомним, что Усик оказался вне топ-10 P4P от BoxRec.