Украина завоевала две золотые медали на этапе Кубка мира по спортивной аэробике
У Курашвили две награды высшей пробы
Анастасия Курашвили / Фото - Yahoo
Сборная Украины завоевала две золотые медали на этапе Кубка мира по спортивной аэробике в Ораде (Румыния).
Анастасия Курашвили и Станислав Галайда выиграли в турнире смешанных пар. Серебряными призерами стали спортсмены из Греции, бронзовыми — представители Болгарии.
В личных соревнованиях среди женщин Курашвили также завоевала золотую медаль. Гречанка Василея Файдра Диаманти имеет в активе серебро, а Борислава Иванова из Болгарии — бронзу.
Напомним, в 2025 году Курашвили принесла Украине первое золото в истории чемпионатов Европы по спортивной аэробике.
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