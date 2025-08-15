Украина завоевала первое золото в пауэрлифтинге на Всемирных играх-2025
Новописемский стал чемпионом в тяжелом весе
около 1 часа назад
Фото: Минмолодьспорт
15 августа Анатолий Новописьменский завоевал золото Всемирных игр-2025 в классическом пауэрлифтинге.
Украинец в тяжелом весе набрал наибольшую сумму в троеборье (937.5 кг) – в приседании 362.5 кг, в жиме лежа 230 кг и 345 кг в становой тяге. Общий результат Новописьменского составил 119.41 балла.
Напомним, что Украина занимает третье место в медальном зачете Всемирных игр.