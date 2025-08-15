Украинцы впервые в истории завоевали медаль в спортивной аэробике на Всемирных играх
Бронзовыми призёрами стали Анастасия Курашвили и Станислав Галайда
около 1 часа назад
Анастасия Курашвили и Станислав Галайда принесли Украине первую в истории награду Всемирных игр в спортивной аэробике.
В смешанных командных соревнованиях наш дуэт завоевал бронзу, набрав 18,900 балла.
После этого успеха в активе сборной Украины уже 35 медалей на Всемирных играх-2025: 15 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых.
Украина закрепилась в топ-3 медального зачета Всемирных игр.
