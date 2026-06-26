В Киеве завершился сезон Спортивных школьных лиг «Плечом к плечу». После финала городского этапа состоялось награждение команд, занявших призовые места, а также участников всеукраинского этапа соревнований.

Команды, которые заняли первое, второе и третье места на городском этапе, получили награды во время торжеств на стадионе «Спартак».

Отдельно отметили коллективы, представившие столицу на всеукраинских соревнованиях. Им вручили сертификаты во время отдельной церемонии.

Заместительница главы Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправляющих полномочий Елена Говорова поблагодарила всех участников за силу характера, выдержку и любовь к спорту.

«Завершение городского этапа – это не только подведение итогов, но и возможность отметить плодотворный путь, который прошли наши юные спортсмены в течение сезона. Я с восхищением наблюдала за тем, как вы росли, становились сильнее, увереннее, учились преодолевать трудности и достигать желаемых результатов. Искренне благодарю каждого, кто вложил все силы в эти соревнования, ведь благодаря вам тренд на спорт среди молодежи продолжает расти, а это ценно для развития нашей страны. Победителям желаю успешно представить Киев на всеукраинских встречах, а всем участникам – хорошего отдыха», – отметила Елена Говорова.

В сезоне 2025/2026 школьники соревновались в 12 видах спорта. В программу впервые вошли кроссовый биатлон, настольный теннис и дзюдо, которое в этом году проводилось на уровне городского этапа. Также был расширен перечень возрастных категорий, что позволило большему количеству школьников присоединиться к проекту.

По итогам городского этапа больше всего побед в различных видах спорта одержали команды Святошинского района, тогда как Дарницкий район стал лидером по общему количеству призовых мест.

Особые награды получили и команды, которые успешно выступили на всеукраинском этапе. Лицей №304 Святошинского района стал чемпионом Украины по регби-5. Киево-Печерский лицей №171 «Лидер» завоевал серебряные награды в спортивном ориентировании среди девочек и мальчиков 5–9 классов, а также занял второе место в шахматах среди учащихся 1–4 классов.

Организаторы подчеркивают, что каждый школьник, присоединившийся к проекту, уже является победителем. Несмотря на сложные условия, воздушные тревоги и массированные атаки, юные спортсмены продолжали тренироваться, выходить на старты и демонстрировать высокие результаты.

Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес тренеров, учителей физической культуры, руководителей учебных заведений и всех наставников, которые помогали командам готовиться к соревнованиям и поддерживали детей на протяжении всего сезона.