В Киеве началась регистрация на новый сезон Спортивных школьных лиг «Плечом к плечу» 2025/2026. В этом году проект обещает стать еще более масштабным и динамичным, так как в программу добавлены новые виды спорта.

Подавать заявки на участие можно до 31 октября. Об этом сообщила заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Елена Говорова.

«Начинаем новый сезон Спортивных школьных лиг «Плечом к плечу», которые объединят детей со всей столицы. В этом году соревнования станут ещё масштабнее – померяться силами можно в 12 видах спорта. Так, в программу добавили баскетбол 3×3, биатлон, массовый футбол и настольный теннис. Мы ожидаем большое количество участников, ведь интерес к лигам растёт с каждым годом. Эти соревнования – не только про спорт, но и про командный дух, поддержку и единство нашей молодёжи», – отметила Говорова.

Участники нового сезона будут соревноваться в таких дисциплинах: баскетбол, баскетбол 3×3, волейбол, гандбол, кроссовый биатлон, легкая атлетика, массовый футбол, настольный теннис, регби-5, спортивное ориентирование, черлидинг и шахматы.

Соревнования будут проходить в различных возрастных категориях – 1–4 классы, 5–7 классы, 8–9 классы и 10–11 классы, в зависимости от вида спорта. По желанию школьники могут участвовать в нескольких дисциплинах одновременно.

Регистрация открыта на сайте Всеукраинских спортивных школьных лиг «Плечом к плечу» до 31 октября. Вносить изменения в состав команды или добавлять новых игроков можно будет до 15 ноября. Регистрацию должен осуществлять учитель физической культуры или ответственное лицо от школы.

К участию не допускаются команды из учреждений специализированного образования спортивного профиля.