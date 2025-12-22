Денис Седашов

20 декабря в Киеве состоялась вторая торжественная церемония награждения лучших в области спортивного маркетинга – SBC Ukraine Awards 2025, организованная Sport&Business Club. Мероприятие собрало около 440 гостей, среди которых ведущие спортсмены, руководители спортивных организаций, топ-менеджеры крупного бизнеса, представители медиа и креативных индустрий.

В течение месяца специалисты спортивной индустрии, маркетинга, медиа, аналитики и корпоративного сектора оценивали проекты по критериям креативности, масштаба и влияния на развитие индустрии в Украине. В итоге было вручено 41 награда, из которых 23 – проектам, вошедшим в финальный шорт-лист, а также специальные отметки по версиям Sport&Business Club и SportBusiness.Media.

Наибольшее количество наград в этом году собрали представители бокса, футбола, карате и легкой атлетики.

Абсолютный рекорд по количеству наград в этом году установил бокс – в общей сложности представители этого вида спорта собрали 6 наград. В частности, Александр Усик стал «Спортсменом года», а его поединок против Даниэля Дюбуа был признан «Событием года». Проекты с участием чемпиона победили в номинациях «Лучшая коммуникационная стратегия» (совместно с DTEK) и «Международный проект года» (GGBET). Отдельную отметку «Прорыв года» получила Федерация бокса Украины.

Особое внимание жюри привлекли футбольные кейсы, где главное противостояние традиционно развернулось между лидерами рынка. ФК «Шахтер» одержал победы сразу в четырех номинациях: «Активация года», «Команда года в диджитале», «Промо года» и «PR-проект года». Свои награды в копилку добавило и «Динамо». Столичный клуб отличился двумя победами в номинациях «Активация года» и «Событие года для медиа».

Три награды достались представителям легкой атлетики. Ярослава Магучих признана «Спортсменкой года», Ольга Саладуха – «Спортивным менеджером года», а Юлия Левченко одержала победу в номинации «Амбассадор года» за коллаборацию с 4MOVE.

Представители карате были отмечены двумя наградами. Александра Шолохова стала победительницей в номинации «Открытие года», а Федерация карате Украины получила специальную отметку «Признание года» за эффективную работу в медиапространстве.

Церемония вручения наград SBC Ukraine Awards в этом году доказала, что украинский спортивный маркетинг растёт и становится ещё сильнее. Когда видишь, как атлеты, бизнесмены и медийщики искренне радуются успехам друг друга и просто наслаждаются моментом на красной дорожке, понимаешь, что мы делаем всё правильно. Именно это живое общение и поддержка сейчас так важны для всех нас. Я искренне благодарен каждому – кто пришёл, подал заявку, кто верил в это мероприятие. Именно вы наполняете смыслом название нашего клуба. Впереди ещё много работы, но этот вечер зарядил нас энергией на весь следующий год. Так что продолжаем работать, становимся сильнее и с нетерпением ждём новых встреч и событий! Алексей Брага СЕО Sport&Business Club

Победители SBC Ukraine Awards 2025

Активация года:

Движение радимайбутнього: інклюзивная кампания ФК «Шахтер» и Traumeel S Gel

Match of LeGGends: NAVI x «Динамо» Киев

Амбассадор года – Юлия Левченко х 4MOVE

Бренд года в спорте – Эпицентр

Открытие года – Александра Шолохова

Команда года в диджитал – ФК «Шахтер»

Коммуникационная стратегия года – USYK × DTEK | Кампания «Будущее будет светлым»

Креатив года – Альтернативное комментирование, которое превращает просмотр футбола в миллионы донатов для ВСУ (MEGOGO)

Маркетинговый кейс года – УАФ х АВТ Бавария. Путь преодолеют смелые

Медиа-проект года:

Группа YouTube-каналов «Футбол 2.0»

Шоу «Прессинг» от Setanta Sports

Международный проект года – GGBET – Спонсор боя Усик – Дюбуа II

Событие года – Усик – Дюбуа: бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе

Проект года – Unbroken Games 2025

Промо года:

Миллион сердец. Один ритм. Два цвета (ФК «Карпаты»)

ФК «Шахтер» | PUMA 2024/25 – Презентация формы

Сайт года спортивной организации – Национальный олимпийский комитет Украины

Социальный проект года:

Strong Spirit’s Games

ФК «Металлист 1925» + Бригада «Хартия»

Национальный проект памяти «Ангелы спорта»

Спортивная организация года – Агентство массового спорта Украины

Спортивный блогер года – Денис Бойко

Спортивный журналист года – Станислав Орошкевич

Спортивный менеджер года – Ольга Саладуха

Спортсмен года – Александр Усик

Спортсменка года – Ярослава Магучих

Технологический проект года – Football Xtra by Tribuna.com

PR-проект года:

Представление Арды Турана в качестве нового главного тренера ФК «Шахтер»

«Женский футбол в стиле Playboy»: коллаборация Playboy UA и ЖФК «Металлист 1925»

Отдельными наградами были отмечены победители лучших кейсов и проектов по версиям Sport&Business Club и SportBusiness.Media.

SportBusinessMedia – Событие года для медиа – Динамо 3.0 (GGBET)

SportBusinessMedia – Проект года – Неделя Украины в Лондоне (Usyk Foundation + Black SMM Agency)

SportBusinessMedia – Креатив года – Твой Вселенная игры (FAVBET)

SportBusinessMedia – Медиа-проект года – UA STEEL LEAGUE

Sport&Business Club – Прорыв года:

Федерация бокса Украины

НК «Верес»

Плечом к плечу Всеукраинские школьные лиги

Специальными наградами «Признание года» были отмечены спортивные организации и компании, которые внесли значительный вклад в развитие отрасли в этом году.

Украинская Федерация Каратэ – за активную работу в медиа-пространстве

Run Ukraine – за работу со спонсорами и партнерами

БФ «МХП – Общине» – за поддержку спортаветеранов и адаптивного спорта

UPL TV – за объединение отрасли и повышение качества телевизионного продукта

