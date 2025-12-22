Перуджа с Плотницким выиграла Клубный чемпионат мира
Итальянцы победили Осаку Блютеон 3:0 в финале
около 10 часов назад
В финале клубного чемпионата мира итальянская Перуджа с Олегом Плотницким выиграла у Осака Блютеон со счетом 3:0.
Перуджа — Осака Блютеон 3:0 (25:20, 25:21, 29:27)
Итальянцы уверенно взяли первые два сета 25:20 и 25:21. В третьем японцы вели и имели сетболы, но Перуджа вырвала победу 29:27.
Самым результативным игроком стал Бе Тара Васим — 16 очков. Плотницкий набрал 6 очков, 1 блок, 1 эйс. У японцев лучшим был Юджи Нисида — 14 очков.
Для Перуджи это третий такой титул подряд (2022, 2023, 2025). Бронзу выиграл польский Алурон Варта Заверце.
Напоминаем, ранее Плотницкий помог Перуджи выйти в финал клубного чемпионата мира.