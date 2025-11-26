Денис Седашев

25 ноября в столичном UNIT.City состоялся Всеукраинский форум гендерного равенства в спорте, организованный Национальным олимпийским комитетом Украины при поддержке Sport&Business Club.

Событие объединило лидеров национальных спортивных федераций, представителей городской власти, экспертов по гендерной политике, профессиональных спортсменов и тренеров. В рамках дискуссионных панелей спикеры обсудили вызовы и преимущества гендерного равенства в управлении сферой спорта, вопросы лидерства, а также представили на собственном примере силу женщин в спорте.

Мероприятие также стало платформой для важной благотворительной инициативы. Кондитерская компания БКК совместно с Sport&Business Club организовали сбор средств для подарков детям погибших Героев к Святому Николаю.

Форум начался с приветственных слов от руководства спортивной отрасли.

Мы проводим такие форумы, чтобы изменить мнение мужчин, которые считают, что женщинам не нужно работать рядом или что они не справятся. Это неправда. Во многих сферах, в государственной службе и общественных организациях, есть немало женщин, готовых брать на себя ответственность – им лишь нужно дать такую возможность. Вадим Гутцайт Президент Национального олимпийского комитета Украины и олимпийский чемпион по фехтованию

Мы должны понимать, что в стране сейчас очень сложная ситуация из-за войны, и многие женщины взяли на себя множество обязанностей. Сегодня я уверен, что во время мероприятия мы разобьем все гендерные стереотипы и дадим нашим женщинам понять, что у них есть не только обязанности, но и права. Олексей Никитенко Заместитель Министра молодежи и спорта Украины

Первой состоялась дискуссионная панель на тему «Вызовы и преимущества гендерного равенства в управлении сферой спорта», которую модерировал Андрей Ковальский – журналист и ведущий телеканала ICTV.

Среди спикеров, которые приняли участие в разговоре, были: Вадим Гутцайт, президент Национального олимпийского комитета Украины и олимпийский чемпион по фехтованию; Лариса Заспа, глава Комиссии НОК «Женщины в спорте» и бронзовая призерка Олимпийских игр по гандболу; Алексей Днепров, президент Федерации бадминтона Украины, ректор КНУБА, вице-президент НОК Украины; Павел Костенко, глава Киевского городского отделения НОК Украины; Анна Сорокина, вице-президент Федерации Украины по прыжкам в воду, глава технического комитета по прыжкам в воду Европейской федерации водных видов спорта, бронзовая призерка Олимпийских игр по прыжкам в воду; Георгий Зантарая, глава Комиссии атлетов НОК Украины, президент Федерации дзюдо г. Киева, глава Святошинской РДА и чемпион мира по дзюдо.

О лидерстве в спорте рассказали Анастасия Клипаченко, глава Комитета женского и девичьего футбола УАФ и чемпионка мира, и Алиса Дуброва, соучредительница ОО «Путь чемпионки».

Вторая дискуссионная панель была посвящена теме «Сила женщин в спорте», которую модерировала журналистка, ведущая телеканала ICTV Оксана Гутцайт.

Среди спикеров: Елена Говорова, заместительница главы КГГА по вопросам здійснення самоврядних повноважень, бронзовая призёрка ОИ по тройному прыжку; Елена Пидгрушная, Олимпийская чемпионка по биатлону, чемпионка мира, 5-кратная чемпионка Европы; Марта Федина, двукратная бронзовая призёрка Олимпийских игр по артистическому плаванию, а ныне государственный тренер национальной сборной команды Украины; Наталья Добрынская, вице-президентка ФЛАУ, член Совета Мировой Атлетики, чемпионка ОИ по семиборью; Ия Андрущак, главный тренер ЖФК Ворскла и первая в Украине женщина-тренер мужской футбольной команды.

Кульминацией Форума стала церемония вручения награды НОК Украины «Женщины в спорте» тем, кто внес наибольший вклад в продвижение ценностей равенства и лидерства.

В частности, в номинации «Наставничество» победу одержала Тамара Токмачова, вице-президентка Федерации Украины по прыжкам в воду, «Сила Поддержки» – Аюна Морозова – директор СДЮСШОР «Спартак» и глава регионального отделения Федерации плавания в Харьковской области, «Гармония успеха» – фехтовальщица Елена Кравацька, олимпийская чемпионка 2024 и серебряная призёрка Олимпийских игр 2016 года в командной сабле.