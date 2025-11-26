Владимир Кириченко

Украинского сумоиста Данила Явгусишина повысили до ранга одзэки. Об этом сообщает Japan Sumo Association.

23 ноября Явгусишин одержал победу на Кубке императора 2025 (Кюсю Башо).

21-летний украинец, который выступает под боевым псевдонимом Аонисики Арата, имел ранг секиваке (3-й по престижности в профессиональном сумо) и соревновался на турнире в дивизионе Макуути – высшем дивизионе профессионального сумо в Японии.

Данило стал первым в истории украинцем, который одержал победу на турнире.