Украинского сумоиста Данила Явгусишина повысили до ранга одзэки. Об этом сообщает Japan Sumo Association.
23 ноября Явгусишин одержал победу на Кубке императора 2025 (Кюсю Башо).
21-летний украинец, который выступает под боевым псевдонимом Аонисики Арата, имел ранг секиваке (3-й по престижности в профессиональном сумо) и соревновался на турнире в дивизионе Макуути – высшем дивизионе профессионального сумо в Японии.
Данило стал первым в истории украинцем, который одержал победу на турнире.
