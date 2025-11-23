Денис Седашев

Украинец Данило Явгусишин (Аонишики Арата) вписал свое имя в историю мирового сумо, став первым спортсменом из Украины, который выиграл Кубок Императора — один из главных трофеев профессионального сумо. Турнир Kyushu Basho проходил в Фукуоке.

21-летний борец из Винницы блестяще выступил на соревнованиях: в основной части он одержал 12 побед в 15 схватках, что позволило ему пробиться в плей-офф. В финальной борьбе украинский сумоист одолел Хосьорю Томокацу из Монголии эффектным броском окуринаге.

Курашвили принесла Украине первое золото в истории чемпионатов Европы по спортивной аэробике.