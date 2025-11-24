Денис Седашов

Украинский сумоист Данило Явгусишин (Аонишики Арата) поделился эмоциями после победы на турнире Kyushu Basho 2025. Слова приводит rfi.

Для спортсмена эта победа стала неожиданной, хотя именно такой цели он и стремился.

Честно говоря, я хотел выиграть турнир, но не очень верил, что смогу. Я очень счастлив. Данило Явгусишин

По словам спортсмена, после успеха он получил большое количество поздравлений из Украины.

Я получил много сообщений, но я еще не смог ответить на все. Понадобится время, чтобы ответить на все, но после этого я начну отвечать по одному. Это был последний турнир года, поэтому я хотел хорошо себя показать, чтобы не заканчивать год с сожалением. Данила Явгусишин

