«Не дуже вірив, що зможу». Ягусишин прокомментировал победу на Kyushu Basho 2025
Украинец заявил, что завершил сезон так, как мечтал
около 2 часов назад
Украинский сумоист Данило Явгусишин (Аонишики Арата) поделился эмоциями после победы на турнире Kyushu Basho 2025. Слова приводит rfi.
Для спортсмена эта победа стала неожиданной, хотя именно такой цели он и стремился.
Честно говоря, я хотел выиграть турнир, но не очень верил, что смогу. Я очень счастлив.
По словам спортсмена, после успеха он получил большое количество поздравлений из Украины.
Я получил много сообщений, но я еще не смог ответить на все. Понадобится время, чтобы ответить на все, но после этого я начну отвечать по одному. Это был последний турнир года, поэтому я хотел хорошо себя показать, чтобы не заканчивать год с сожалением.
Украинский сумоист Данило Явгусишин стал обладателем Кубка Императора.
Поделиться