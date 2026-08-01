6 сентября в киевском инновационном парке UNIT.City (ул. Дорогожицкая, 3, корпус В12) состоится первая всеукраинская конференция Ukrainian Padel Expo. Организаторами мероприятия выступают Украинская падел федерация, инновационный парк UNIT.City и Sport Business Media Agency.

Цель мероприятия – объединить на одной площадке всех, кто причастен к развитию падела в Украине: владельцев клубов, инвесторов, тренеров и любителей игры. Событие должно стать платформой для обмена опытом, презентации новых проектов и обсуждения перспектив развития падел-индустрии в стране, от строительства кортов до формирования спортивных сообществ.

Среди целевой аудитории Ukrainian Padel Expo – владельцы и инвесторы спортивных клубов, девелоперы недвижимости, операторы падел-кортов, тренеры и спортивные менеджеры, представители спортивных федераций, органов государственной власти и общественных и благотворительных организаций, спортивные бренды и медиа, а также все, кто уже играет в падел или просто интересуется этим видом спорта.

Ukrainian Padel Expo является одним из инструментов реализации долгосрочного видения Украинской падел федерации по развитию падела в Украине. Среди ключевых приоритетов – развитие спортивной инфраструктуры, подготовка тренеров и судей, поддержка клубного движения и международное сотрудничество. Мероприятие, которое пройдет в партнерстве с инновационным парком UNIT.City, объединит спортивное сообщество, бизнес, инвесторов и международных партнеров для популяризации падела и укрепления позиций Украины в мировом падел-сообществе.

Во время Ukrainian Padel Expo Украинская падел федерация представит ключевые направления развития падела в Украине и свое видение будущего этого вида спорта.

В течение дня на конференции выступят более 40 спикеров – представители индустрии, бизнеса и те, кто играет в падел по зову сердца. Под открытым небом будет работать демонстрационный падел-корт от Adidas, где гости смогут увидеть игру вживую. На территории мероприятия также будут действовать тематические зоны партнеров. В течение дня организаторы ожидают около 1000 гостей.

Участники смогут познакомиться с практическими кейсами развития клубов и падел-кортов, найти потенциальных партнеров, обсудить инвестиционные возможности и присоединиться к формированию профессионального падел-сообщества Украины, а также увидеть показательные матчи, познакомиться с тренерами и попробовать падел.

Вскоре будет анонсировано открытие регистрации и продажа билетов на мероприятие. Следите за анонсами на сайте SportBusiness.Media.