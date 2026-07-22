На мероприятии NOCTA Manor, организованном Дрейком и его брендом NOCTA, Nike впервые публично показала собственные ракетки для падел. Среди гостей были Хуан Леброн и Агустин Тапия, а также звезды НБА Кевин Дюрант и Девин Букер.

Бренд представил три модели: Command с двойной перфорацией и карбоновым покрытием 16K, более агрессивную по форме Attack и самую классическую Balance на карбоне 12K. Все три ориентированы на разный стиль игры и, по оценкам присутствующих, готовы сразу конкурировать с Bullpadel, Head и Nox.

В настоящий момент Nike готовится к официальному выходу на рынок падел в 2027 году, а главная цель бренда – первый номер мирового рейтинга Агустин Тапия. Проблема в том, что контракт аргентинца с испанской Nox действует до конца 2028 года. По данным источников в индустрии, стороны обсуждают трехстороннее соглашение: Тапия будет носить форму Nike, но продолжит играть ракеткой Nox.

Сам игрок в интервью Mundo Deportivo признал, что конкретики пока нет, но переход к сотрудничеству с Nike стал бы для него осуществлением мечты.