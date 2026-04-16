Футбольный клуб «Колос» (Коваливка) начал строительство четырех профессиональных падел-кортов на своей базе. Монтаж выполняет компания Zalizko Courts – площадки модели Adidas PILLARFORCE FX установят в помещении бывшей ледовой арены, что позволит играть круглый год независимо от погоды.

Для покрытия выбрали терракотовый вариант – он соответствует игровым стандартам и одновременно вписывается в эстетику современного спортивного комплекса. Модель PILLARFORCE FX обеспечивает качество отскока, важное как для любительских занятий, так и для тренировок на высшем уровне.

Zalizko Courts сопровождает проект от проектирования до финального монтажа по принципу «под ключ». Такой формат позволяет интегрировать новую инфраструктуру в существующее пространство без задержек и организационных сложностей для клуба.

«Колос» – не первый и, очевидно, не последний футбольный клуб в Украине, который обращается к паделу как к способу развития базы и привлечения новой аудитории. Коваливка уже давно является заметной точкой на футбольной карте страны – теперь клуб претендует на аналогичную роль и в быстро растущем падел-сообществе Киевщины.