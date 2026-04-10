Падел продолжает получать признание на самых высоких уровнях международного спорта. Олимпийский совет Азии подтвердил включение этого вида в программу Азиатских игр в закрытых помещениях и боевых искусствах (AIMAG), которые пройдут в Эр-Рияде с 13 по 21 декабря 2026 года. Соревнования по паделу состоятся с 17 по 21 декабря на арене Padel Rush Arena – площадке, где уже проводятся турниры Premier Padel P1.

Формат соревнований предусматривает участие до 12 национальных сборных, признанных соответствующими национальными олимпийскими комитетами. Каждая команда выставит одну мужскую и одну женскую пару. Дедлайн предварительной регистрации – 15 мая 2026 года.

Эта новость дополняет другое важное решение, принятое ранее: падел официально стал медальным видом спорта на XX Азиатских играх Айти-Нагоя 2026, которые пройдут с 19 сентября по 4 октября. Таким образом, в течение одного календарного года вид спорта дважды появится на крупных континентальных соревнованиях под эгидой ОСА.

Путь падела к Азиатским играм начался в конце 2025-го. Олимпийский совет Азии единогласно признал падел официальным видом спорта Азиатских игр после встречи президента FIP Луиджи Карраро с генеральным директором ОСА Хуссейном Аль-Мусалламом в штаб-квартире организации в Кувейте.

Включение в программу сразу двух крупных мультиспортивных событий является частью более широкой стратегии Международной федерации падела. Вид спорта уже участвовал в Европейских играх 2023 года в Кракове, вошел в программу Европейских игр 2027 года в Стамбуле, и был принят в программу Международной федерации университетского спорта, а наличие почти 100 национальных федераций в составе FIP рассматривается как ключевой фактор для потенциальной заявки на включение в Олимпийские игры 2032 года в Брисбене.

Президент FIP Луиджи Карраро назвал появление падела в программе AIMAG стратегическим достижением для всего международного движения и подчеркнул, что рост вида спорта в Азии в последние годы подкреплен реальной инфраструктурой, увеличением числа игроков и активностью на уровне национальных федераций.