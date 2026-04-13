Олимпийская чемпионка по легкой атлетике, многоборка Наталья Добрынская, которая теперь является членом Совета World Athletics, в эксклюзивном интервью рассказала SportBusiness.Media о своем увлечении новым видом спорта – паделом:

«Падел в моей жизни появился, когда мой муж приехал ко мне. Мы жили на Кипре с самого начала войны, несколько лет. И Костя приехал и говорит: «У меня для тебя есть подарок». И он подарил мне ракетку, кроссовки и такую красивую юбочку с майкой. Я оделась, говорю: «Слушай, это очень красиво выглядит, мне это нравится. Но, есть одно но, если мне не понравится, зачем же это было покупать?» Муж мне сказал: «Поехали!».

И мы поехали заниматься, и все. Я прямо отдалась паделу от и до, потому что это невероятно интересная игра. Это игра, где ты находишь снова свое коммьюнити, это очень социальная игра, где ты можешь выбирать, с кем тебе играть, с кем тебе комфортно играть, где точно определяется характер человека, играющего с тобой.

Это очень интересно, когда люди раскрываются иначе в игре, чем они есть в жизни. Плюс, это классная нагрузка. Сгорает много калорий, а я очень это люблю.

И я, наверно, уже третий год играю в падел, мне очень нравится. Я задумываюсь об открытии своего клуба, мы уже нашли партнера. И во Львове в будущем я также открою свой падел клуб.

Еще я могу сказать, что спорт очень разряжает в период такого психического напряжения, которое сейчас все мы ощущаем во время войны. Например, когда война началась, только в зале я могла расслабиться на час времени, который я просто занималась, а все остальное время ты думаешь о новостях, что происходит в Украине и так далее. Поэтому, я думаю, спорт – это большая часть психологической реабилитации каждого человека сейчас, в это непростое время.

И только после спорта, когда ты выкладываешься, тратишь там какую-то энергию – ты выходишь чуть светлее и с более чистой головой, потому что такой негатив спорт также убирает. И я думаю, что сейчас в условиях войны всем нужно заниматься спортом для своего психологического, ментального здоровья и, конечно же, физического».

«Падел является совершенно универсальным видом, потому что просто новичок, который никогда не играл, может прийти и начать играть. И в этом такая уникальность этого вида спорта. Например, мы ходим, мы привлекаем всех наших друзей, всех знакомых, кто хочет с нами: «Давайте встретимся! Идем играть в падел в субботу, берем корт, идем!». Отдаем детей тренерам играть на соседнем корте, наши дети тоже играют. Конечно, они только начинают – то получается, то не получается – но детям тоже очень интересно, и они прямо очень любят это время, проведенное на падел корте.

Поэтому, я думаю, падел – это супер универсальная игра для каждого. Но главное – начать, ведь знаете, все слышали, знают, хотят, а начать – это самое сложное для каждого человека. Поэтому, я бы очень всем посоветовала просто попробовать пойти и начать это делать, и тогда, конечно, все будет проще.

Это как каждое утро, я встаю, и я не скажу, что я очень сильно хочу идти на тренировку, но это просто нужно сделать. И когда уже приходишь на тренировку, то потом закончитьтренировки очень тяжелы, я просто не могу остановиться. Так и здесь, главное — начать, как и во всём, наверное. Главное — начать, а процесс, он захватывает, он открывает новые возможности, интересные возможности, которых ты не ожидаешь, а они появляются. Поэтому, всем падел!».