Наталья Добрынская: «Падел – это супер универсальная игра для каждого»
Олимпийская чемпионка по легкой атлетике считает, что этот вид спорта должен попробовать каждый
22 минуты назад
Олимпийская чемпионка по легкой атлетике, многоборка Наталья Добрынская, которая теперь является членом Совета World Athletics, в эксклюзивном интервью рассказала SportBusiness.Media о своем увлечении новым видом спорта – паделом:
«Падел в моей жизни появился, когда мой муж приехал ко мне. Мы жили на Кипре с самого начала войны, несколько лет. И Костя приехал и говорит: «У меня для тебя есть подарок». И он подарил мне ракетку, кроссовки и такую красивую юбочку с майкой. Я оделась, говорю: «Слушай, это очень красиво выглядит, мне это нравится. Но, есть одно но, если мне не понравится, зачем же это было покупать?» Муж мне сказал: «Поехали!».
И мы поехали заниматься, и все. Я прямо отдалась паделу от и до, потому что это невероятно интересная игра. Это игра, где ты находишь снова свое коммьюнити, это очень социальная игра, где ты можешь выбирать, с кем тебе играть, с кем тебе комфортно играть, где точно определяется характер человека, играющего с тобой.
Это очень интересно, когда люди раскрываются иначе в игре, чем они есть в жизни. Плюс, это классная нагрузка. Сгорает много калорий, а я очень это люблю.
И я, наверно, уже третий год играю в падел, мне очень нравится. Я задумываюсь об открытии своего клуба, мы уже нашли партнера. И во Львове в будущем я также открою свой падел клуб.
Еще я могу сказать, что спорт очень разряжает в период такого психического напряжения, которое сейчас все мы ощущаем во время войны. Например, когда война началась, только в зале я могла расслабиться на час времени, который я просто занималась, а все остальное время ты думаешь о новостях, что происходит в Украине и так далее. Поэтому, я думаю, спорт – это большая часть психологической реабилитации каждого человека сейчас, в это непростое время.
И только после спорта, когда ты выкладываешься, тратишь там какую-то энергию – ты выходишь чуть светлее и с более чистой головой, потому что такой негатив спорт также убирает. И я думаю, что сейчас в условиях войны всем нужно заниматься спортом для своего психологического, ментального здоровья и, конечно же, физического».
«Падел является совершенно универсальным видом, потому что просто новичок, который никогда не играл, может прийти и начать играть. И в этом такая уникальность этого вида спорта. Например, мы ходим, мы привлекаем всех наших друзей, всех знакомых, кто хочет с нами: «Давайте встретимся! Идем играть в падел в субботу, берем корт, идем!». Отдаем детей тренерам играть на соседнем корте, наши дети тоже играют. Конечно, они только начинают – то получается, то не получается – но детям тоже очень интересно, и они прямо очень любят это время, проведенное на падел корте.
Поэтому, я думаю, падел – это супер универсальная игра для каждого. Но главное – начать, ведь знаете, все слышали, знают, хотят, а начать – это самое сложное для каждого человека. Поэтому, я бы очень всем посоветовала просто попробовать пойти и начать это делать, и тогда, конечно, все будет проще.
Это как каждое утро, я встаю, и я не скажу, что я очень сильно хочу идти на тренировку, но это просто нужно сделать. И когда уже приходишь на тренировку, то потом закончитьтренировки очень тяжелы, я просто не могу остановиться. Так и здесь, главное — начать, как и во всём, наверное. Главное — начать, а процесс, он захватывает, он открывает новые возможности, интересные возможности, которых ты не ожидаешь, а они появляются. Поэтому, всем падел!».
