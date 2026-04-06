Тысячный корт для паделу в США появился там, где и должен был: в Майами, в отеле Thesis Hotel at Coral Gables. Это символическая грань, которая разделяет ранний энтузиазм от полноценной индустрии.

Пять лет назад падел в Штатах практически не существовал. Сегодня он представлен в 37 штатах. Ассоциация падела США (USPA) прогнозирует, что к 2030 году в стране будет работать 20 000 кортов, а число игроков достигнет 15 миллионов. Членство в USPA за последний год увеличилось более чем на 50% – и организация уже подкрепляет цифры конкретными действиями: в этом году состоялся дебютный сезон US National Padel, любительского турнира, охватившего более 160 команд из 19 клубов в 37 городах.

Параллельно растет и финансовый интерес. Pro Padel League привлекла $15 млн в раунде финансирования серии А, который возглавил сопредседатель Charlotte Hornets Рик Шналл. Это уже второй крупный раунд менее чем за год – в марте 2025 года лига получила $10 миллионов в начальном финансировании. Средства направляются на развитие команд, тренерской базы и организацию турниров по всей Северной Америке.

Оценки франшиз растут вместе с интересом большого спорта. Los Angeles Beat приобрели Дэвид и Кори Айзен, как сообщается, за $10 млн. Toronto Polar Bears, где среди акционеров – Эдвард Роджерс, который также имеет доли в клубах MLS, NBA, NHL и CFL, оцениваются в $25 млн. Когда люди, которые строили бизнес вокруг крупнейших мировых лиг, приходят в падел, это говорит о серьезности намерений.

Pro Padel League – единственная в мире профессиональная падел-лига с командным форматом – объединяет 10 клубов из США, Канады и Мексики. Сезон 2026 года стартует в Нью-Йорке 9-12 июля, а в августе лига впервые посетит Лос-Анджелес. В этом же году заработает PPL II – дивизион развития для североамериканских игроков, призванный формировать пул местных талантов.

Параллельно с внутренней лигой США уже второй год подряд принимают элитный Premier Padel P1 в Майами. Второй турнир состоялся на площадке Miami Beach Convention Center в конце марта 2026 года. Билеты на первый, прошедший в 2025-м, были распроданы почти мгновенно.

Индустриальный фон выглядит не менее оживленно. На выставке RacquetX в Форт-Лодердейле, которая ежегодно собирает представителей тенниса, пиклбола и падела, в этом году зафиксирована рекордная аудитория – более 5 тыс. посетителей, среди которых звезда NFL Джарвис Лэндри, более тысячи отраслевых руководителей и более чем 125 компаний.

Американский падел еще далеко от того, чтобы соревноваться с пиклболом за массовость – у пиклбола около 20 млн игроков и сотни тысяч кортов. Однако темп, с которым привлекаются деньги, строятся корты и формируется зрительская аудитория, свидетельствует о том, что США рассматривают падел не как модное увлечение, а как долгосрочную спортивную индустрию.