Ювелирный бренд APM Monaco установил временный падел-корт в самом сердце Монако – напротив знакового казино Монте-Карло. Он будет находиться там с 1 до 12 июля 2026 года в рамках продвижения новой коллекции «Un été à Monaco» («Лето в Монако»).

Корт выполнен в красно-белых цветах Монако и визуально вписан в открытое городское пространство Княжества – рядом с культовым казино, которое является одним из самых узнаваемых архитектурных объектов Монако. Концепция проекта построена на сочетании трех составляющих: ювелирного искусства, спорта и стиля жизни, через которое бренд транслирует идентичность своей новой летней коллекции.

Церемонию открытия корта провели гонщик «Формулы-1» Шарль Леклер и его брат Артур, генеральный менеджер APM Monaco Луи Претте, а также супермодель и певец Батист Джабикони. Присутствие Леклера, местного героя и уроженца Монако, стало естественной связью между спортивным духом активации и подчеркнуло особый статус Княжества в автомобильном и развлекательном мире.

Все средства от бронирования корта, а это €80, полностью направляются в Фонд Принца Альберта II Монакского, поддерживающий проекты в сфере защиты биоразнообразия, климата и океанов как в Монако, так и за его пределами.