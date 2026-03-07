Падел получил статус медального вида спорта на 20-х Азиатских играх, которые пройдут в японских городах Айти и Нагоя с 19 сентября по 4 октября 2026 года. Это решение стало результатом подписания трехстороннего меморандума между Международной федерацией падела (FIP), Олимпийским советом Азии и оргкомитетом соревнований.

Для спорта, демонстрирующего наивысшие темпы роста в мире, этот шаг является важным этапом на пути к будущему включению в программу Олимпийских игр.

Президент FIP Луиджи Карраро подчеркнул, что Азиатские игры являются одним из самых престижных мультиспортивных форумов планеты, уступая по масштабу лишь Олимпиаде. Согласно соглашению, именно Международная федерация возьмет на себя полную ответственность за планирование и спортивную подготовку турнира, обеспечивая соблюдение высочайших стандартов качества.

Такое партнерство подчеркивает стремительное развитие инфраструктуры падела в азиатском регионе, где в последние годы появилось миллионы новых поклонников и десятки национальных федераций.

Выход на такую большую арену открывает для падела новые коммерческие возможности. Медальный статус гарантирует виду спорта государственную поддержку в странах Азии, приток инвестиций в детские академии и внимание со стороны глобальных трансляторов. Для Японии, как хозяйки игр, это возможность продемонстрировать современный и динамичный вид спорта, идеально вписывающийся в концепцию инновационного турнира.

Включение падела в программу Азиатских игр-2026 является мощным сигналом для всего спортивного мира. Это подтверждает, что дисциплина переросла статус «модного развлечения» и стала полноценной частью международного олимпийского движения. Успех соревнований в Нагое может стать решающим аргументом для Международного олимпийского комитета при рассмотрении заявок на следующие летние Олимпиады.

В Украине тренд на падел также активно растет. Уже сейчас по всей стране насчитывается более 190 кортов и около 18 тысяч любителей, занимающихся паделом. Украинская падел федерация в 2022 году стала ассоциированным членом Международной падел федерации, принимает участие в европейских и мировых турнирах.

Популярность падела объясняется доступностью: корт меньше теннисного, играют вдвоем, а стеклянные стены позволяют использовать отскоки, делая матчи динамичными и менее требовательными к физической подготовке.

Падел также идеально вписывается в современный ритм жизни благодаря своему относительно низкому порогу входа. Вам не нужно тренироваться годами, чтобы начать получать удовольствие от игры – достаточно одного часа, чтобы понять основу.