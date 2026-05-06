Бразильский падел может вступить в новую фазу – и одним из ее главных архитекторов станет Роналдо. Легендарный «Зубастик» готовит масштабную программу ревитализации ракеточных видов спорта у себя на родине. Проект получил название Galácticos Rackets, стартовый объем инвестиций – 25 миллионов бразильских реалов, что эквивалентно примерно 4 млн евро. Информацию обнародовало экономическое издание Exame.

Структурно инициатива построена вокруг трех направлений, которые должны дополнять друг друга. Первое – Galácticos Club, сеть премиальных спортивных центров с ограниченным членством. Формат ориентирован на высокий ценовой сегмент и сочетает падел, теннис и фитнес, по образцу закрытых клубов в Европе и США. Второе направление – Galácticos Arena, цифровая платформа для бронирования кортов и взаимодействия с падел-сообществом. Гибридная модель, когда часть клубов будет в собственности компании, а другая работать по франшизе, призвана ускорить масштабирование бренда по стране. Третье направление социальное: команда планирует превращать неиспользуемые городские пространства в доступные для широкой публики площадки, прежде всего в Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро.

Логику инвестиций сам Роналдо формулирует через призму рыночного баланса.

«Мы твердо верим в эти два вида спорта. В Бразилии огромный спрос, но недостаточно инфраструктуры. Мы хотим вывести теннис и падел на новый уровень», – цитирует его Exame.

В числовом измерении планы конкретны: к 2030 году Galácticos Rackets рассчитывает создать в общей сложности 200 площадок – 100 падел-кортов и 100 теннисных. Операционный старт запланирован на 2026 год, в первую очередь в крупнейших бразильских мегаполисах.

Экономический контекст для запуска проекта выбран осознанно. Исторически Бразилия была сильной падел-нацией, чью славу строили такие игроки, как Пабло Лима. Сегодня на международном уровне страну представляют Лукас Бергамини и Лукас Кампаньоло, но общая база игроков за последние годы заметно сократилась. Galácticos Rackets рождается именно тогда, когда бразильский падел ищет путь вернуть конкурентный импульс. Ставка делается на глобальный бум дисциплины – по оценкам FIP, в мире уже более 35 млн игроков, и Бразилия имеет реальные шансы восстановить позиции одного из ключевых рынков.

Привлечение фигуры масштаба Роналдо – отдельный коммерческий актив проекта. Бывший форвард уже доказал, что умеет трансформировать спортивную узнаваемость в бизнес-модели: он владеет контрольным пакетом «Реал Вальядолид» в Испании, управляет клубом «Крузейро» в Бразилии и формирует собственную спортивную империю. Galácticos Rackets вписывается в эту траекторию, таким образом от футбольных активов Роналдо переходит к инвестициям в один из самых быстрорастущих сегментов спортивной индустрии.