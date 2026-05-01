Падел быстро набирает обороты и уже давно перестал быть «нишевым» видом спорта. На кортах по всему миру от Испании до Латинской Америки он собирает тысячи игроков и зрителей.

На первый взгляд, всё максимально просто: две пары, корт со стеклянными стенами, динамичная игра без долгих пауз. За этой игрой стоит четкая и многоуровневая система. Как выстроена структура турниров, как формируется мировая элита и каким путем игроки проходят от локальных соревнований до главных арен мирового падела – в материале.

Главной организацией в мировом паделе является International Padel Federation (FIP). Именно она формирует правила игры, координирует международные турниры и ведет мировой рейтинг. На практике вся система соревнований выстраивается вокруг двух ключевых направлений – Premier Padel, главный тур, где сосредоточены сильнейшие игроки мира и разыгрываются самые престижные титулы, и CUPRAFIP Tour – серия международных турниров, которая является стартовым уровнем для игроков на международной арене. Именно здесь они набирают рейтинговые очки, получают опыт и постепенно выходят на уровень топовых соревнований.

В Premier Padel сосредоточены главные турниры сезона. Самые престижные из них – Major: именно здесь разыгрывается максимум очков и собирается элита мирового падела. Кроме них, в течение года проходят турниры категорий P1 и P2. Именно они дают игрокам возможность стабильно держаться в рейтинге и не терять позиции.

Путь к этому уровню для большинства начинается с CUPRA FIP Tour. Это международные турниры более простого формата, но именно там игроки берут свои первые рейтинговые очки, привыкают к уровню конкуренции и шаг за шагом поднимаются на вершину.

Вся эта система держится на рейтинге. Он в паделе работает по принципу последних 52 недель. Если игрок хорошо выступил в прошлом сезоне, но не повторил этот результат – очки исчезают. Кроме того, в рейтинг идут не все турниры, а только 22 лучших результата. То есть важно не просто много играть, а показывать стабильно сильные выступления.

Именно поэтому рейтинг постоянно меняется. Лидерами мирового рейтинга прямо сейчас являются Агустин Тапия и Артуро Коэльо. В течение последнего сезона в Premier Padel этот дуэт выиграл 13 турниров и завершил год на первом месте мирового рейтинга. Всего они сыграли более 20 соревнований, выиграв большинство из них и дойдя до финалов в подавляющем числе случаев.

Отдельно в этой системе идут соревнования национальных сборных. Самый главный старт FIP World Padel Championships, чемпионат мира по паделу. Он проходит один раз в два года и собирает сильнейшие команды мира, где игроки выступают уже не как отдельные пары, а представляют свои страны. Традиционно за победу здесь борются Испания и Аргентина.

Что касается Украины, то у нас падел в настоящее время активно набирает обороты как вид спорта. По всей стране активно появляются клубы – уже во время полномасштабного вторжения было построено более 150 кортов из около 200, которые сейчас есть в Украине. Еженедельно проводятся локальные турниры, национальная сборная каждый месяц проводит учебные сборы вместе с испанским тренером национальной команды.

Украинские атлеты только выходят на международный уровень и начинают принимать участие в соревнованиях под эгидой FIP. Это пока что начальный этап для наших спортсменов на международной арене, но он уже дает первый опыт игры против сильных соперников и понимание требований мирового падела.