Украинская падел академия объявила о запуске своего дебютного учебного курса, который возглавит испанский специалист Алейш Коль Перес. Это уникальная возможность для начинающих игроков в течение месяца перенимать опыт у топового тренера непосредственно в Киеве. Программа занятий разработана так, чтобы за короткий срок заложить правильную техническую базу и научить участников мыслить на корте как профессионалы.

Учебный процесс будет проходить на современной локации RSP Nyvky в формате интенсива. В течение восьми двухчасовых занятий участники освоят ключевые элементы игры: от правильных ударов с отскока и использования стекла в защите до техники волея и перехода в атаку у сетки. Особое внимание испанский наставник уделит тактике и специфическим ударам, таким как lob и bandeja, которые являются фундаментом успешной игры в падел.

Поскольку тренировки будут проводиться на английском языке, игроки также смогут подтянуть свою профильную терминологию.

Старт курса запланирован на 1 апреля, а организаторы предусмотрели гибкий график, предлагая дневные (16:00 – 18:00) и вечерние (18:00 – 20:00) слоты в течение рабочей недели. Помимо непосредственно тренировочного процесса, каждый участник получит специальный welcome-pack от Украинской падел академии. Стоимость полного курса составляет 16 000 гривен, что включает аренду кортов и работу с тренером международного класса.

Запуск такой инициативы является важным этапом в развитии падела в Украине, поскольку системное образование от носителей испанской школы позволяет привлекать новую аудиторию и повышать качество игры любителей. Регистрация на первый поток Академии уже открыта, однако количество мест ограничено, чтобы обеспечить каждому игроку максимальное внимание тренера во время отработки технических элементов.