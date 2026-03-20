Уже 21 березня київський спортивний клуб Racket Sports Park Nyvky прийматиме один з головних турнірів року в паделі – RSP Nyvky 1000, організований Українською падел федерацією. Цей захід має особливу вагу для національного рейтингу, адже статус турніру «1000» передбачає конкуренцію з найкращими гравцями.

Організатори ставлять перед собою амбітну мету: не лише визначити найсильніших, а й дати новий імпульс популяризації паделу в Україні, залучаючи до гри активну аудиторію та підвищуючи планку майстерності атлетів.

Склад учасників вражає своєю потужністю. На корти вийдуть 17 пар – 34 гравці та гравчинь, серед яких лідери загальнонаціонального заліку та представники національної збірної України. Зокрема, у RSP Nyvky 1000 братимуть участь Артем Яценко (№1 національного рейтингу), Сергій Стаховський (зірка тенісу, переможець 4-х турнірів ATP) та Aleix Coll Perez (іспанський тренер з паделу, який працює в Україні).

Турнір відбуватиметься на 4 кортах, за правилами Міжнародної падел федерації. Посів учасників традиційно базується на чинному рейтингу, що забезпечує справедливий розподіл сил у турнірній сітці.

Змагання стартують о 10:00 за адресою: вулиця Івана Виговського, 13.

Трансляції матчів будуть доступні на YouTube-каналі Української падел федерації.