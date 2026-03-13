Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик продолжает масштабировать свои бизнес-проекты за пределами ринга. На этот раз спортсмен выбрал для инвестиций живописный остров Панган в Таиланде, где презентовал современный падел-клуб.

По словам Усика, строительство большого инфраструктурного городка на острове решили начать именно с спортивной составляющей, ведь качественный активный отдых является основой современной жилой экосистемы.

Проект получил название RTF Padel Club и входит в состав оздоровительного центра The Alchemist. Боксер подчеркнул, что как профессиональный атлет он лично следил за качеством объектов: «Мы в спорте немного разбираемся, поэтому падел будет невероятный». Инфраструктура клуба включает два стандартных корта для парной игры и уникальное для острова местоположение – первый розовый корт, предназначенный для формата 1-на-1.

В настоящее время комплекс работает в тестовом режиме, но уже открыт для посетителей, которые стремятся сочетать тренировки с экзотической природой.

Кроме спортивных площадок, комплекс будет предлагать мощную гастрономическую и велнесс-составляющую. На территории будет ресторан «Шо», где будут подаваться блюда украинской и грузинской кухонь, что создает аутентичную атмосферу для украинской диаспоры и иностранных туристов. Оздоровительный центр The Alchemist дополнит концепцию отдыха в одном месте.

Для падел-сообщества этот проект является знаковым, так как медийное влияние Усика способствует популяризации игры на глобальном уровне. Панган, который традиционно считается местом для йоги и ретритов, благодаря инициативе украинского чемпиона получает новый импульс для развития профессиональной спортивной инфраструктуры. Александр Усик пригласил всех желающих посетить новый клуб, подчеркнув высокое качество покрытия и оборудования, что сделает игру максимально комфортной.