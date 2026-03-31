25 марта Аугусто Экспозито, тренер национальной сборной Украины по паделу, посетил киевскую Midgard School с открытым уроком для учеников. Во время встречи он поделился интересными фактами о паделе – одном из самых динамичных ракеточных видов спорта в мире – и провел полноценный мастер-класс для школьников.

Ребята и девочки получили возможность впервые попробовать себя в этом виде спорта под руководством опытного наставника. Такие мероприятия способствуют популяризации падела среди молодой аудитории и знакомят детей с новыми спортивными дисциплинами.

Midgard School – это частная школа полного дня, где ребенок развивает свой потенциал в трех измерениях: интеллект, душа и тело. В школе есть современная спортивная инфраструктура на любой вкус: 25-метровый бассейн с 4 дорожками, футбольное поле, два теннисных корта, корт для падела и две волейбольные площадки.